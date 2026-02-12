Россиянам рассказали, как получить выплату за долгий брак

Супруги в России могут получить единовременную выплату за длительный брак, ее размер зависит от региона проживания. Об этом «Абзацу» сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Супруги в России могут получить единовременную выплату за длительный брак, ее размер зависит от региона проживания. Об этом «Абзацу» сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По ее словам, право на выплату имеют пары, которые прожили в зарегистрированном браке 50 лет. Для оформления нужно подать заявление в орган соцзащиты и предоставить свидетельство о браке. Проверку данных ведомство проводит через загс.

«Не более 50 тысяч рублей можно получить, но все зависит от региона. Брак должен быть непрерывным, муж и жена — граждане России, деньги начисляют на счет одного из супругов», — пояснила Айвар.

Она уточнила, что совместная жизнь без регистрации брака не учитывается. При этом если супруги фактически расстались, но официально союз не расторгли, право на выплату сохраняется.