Россиянам рассказали, что предстоящее потепление не означает начало весны

По словам метеорологов, потепление, которое началось в регионах ЦФО, не означает наступление весны. Отмечается, что после 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха до минус 10-15 градусов.

Россиянам рассказали, что предстоящее потепление не означает начало весны. Об этом ТАСС рассказали в прогностическом центре «Метео» и региональных гидрометцентрах.

По словам метеорологов, потепление, которое началось в регионах ЦФО, не означает наступление весны.

Отмечается, что после 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха до минус 10-15 градусов.