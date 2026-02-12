Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
505
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
798
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 590
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 405
ИТОГИ ГОДА 2025
По словам юриста, водителю может быть назначено до 2-х лет лишения свободы, либо штраф в размере 300 тыс. рублей, если в результате дрифта на дороге по его вине были поставлены в опасность или получили травмы другие участники дорожного движения, включая водителей и пешеходов. Кроме того, за создание помех для других транспортных средств может быть назначен административный штраф в размере до 10 тыс. рублей. Также водителям могут выписать административный штраф до 7,5 тыс. рублей и даже лишить водительских прав, если в процессе дрифта автомобиль пересек линию встречного движения. За дрифт на пешеходном переходе грозит штрафом до 2,5 тыс. рублей. Так как это могут расценить как непредоставление преимущества пешеходам.

Россиянам напомнили о наказании за дрифт на дорогах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам юриста, водителю может быть назначено до 2-х лет лишения свободы, либо штраф в размере 300 тыс. рублей, если в результате дрифта на дороге по его вине были поставлены в опасность или получили травмы другие участники дорожного движения, включая водителей и пешеходов.

Кроме того, за создание помех для других транспортных средств может быть назначен административный штраф в размере до 10 тыс. рублей.

Также водителям могут выписать административный штраф до 7,5 тыс. рублей и даже лишить водительских прав, если в процессе дрифта автомобиль пересек линию встречного движения.

За дрифт на пешеходном переходе грозит штрафом до 2,5 тыс. рублей. Так как это могут расценить как непредоставление преимущества пешеходам.