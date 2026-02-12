Россиянам напомнили о наказании за дрифт на дорогах

Россиянам напомнили о наказании за дрифт на дорогах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам юриста, водителю может быть назначено до 2-х лет лишения свободы, либо штраф в размере 300 тыс. рублей, если в результате дрифта на дороге по его вине были поставлены в опасность или получили травмы другие участники дорожного движения, включая водителей и пешеходов.

Кроме того, за создание помех для других транспортных средств может быть назначен административный штраф в размере до 10 тыс. рублей.

Также водителям могут выписать административный штраф до 7,5 тыс. рублей и даже лишить водительских прав, если в процессе дрифта автомобиль пересек линию встречного движения.

За дрифт на пешеходном переходе грозит штрафом до 2,5 тыс. рублей. Так как это могут расценить как непредоставление преимущества пешеходам.