Россиян предупредили о возможном сокращении банками кешбэка в полтора раза

Размеры кешбэка, который банки начисляют своим клиентам, могут сократиться в полтора раза к концу года. Об этом сообщил экономист Ильяс Зарипов, пишет aif.ru.

В прошлом году банки вернули клиентам от 450 до 500 миллиардов рублей, потраченных на оплату картами товаров и услуг, однако тенденция к росту кешбэка может измениться.

По данным «Ведомостей», в 2022 году суммарный кешбэк составил около 300 миллиардов рублей, а в 2023 году этот показатель вырос до 450-500 миллиардов. Однако Зарипов предупреждает, что в условиях жесткой конкурентной борьбы банки могут начать сокращать свои расходы на кешбэк, что приведет к снижению его размеров.

Эксперт объясняет, что деньги на кешбэк закладываются в цену товара вместе с платежами за эквайринг и обслуживание карточных транзакций. В результате, высокие начисления становятся лишним расходом для банков, который может снизить их прибыль. Кроме того, большинство клиентов не готовы переходить в другие банки только ради более выгодных программ лояльности, что также может способствовать сокращению кешбэка.

Зарипов подчеркивает, что для простых покупателей кешбэк является своего рода беспроигрышной лотереей, где часть средств возвращается потребителям. Однако в условиях изменения рыночной ситуации, банки могут начать пересматривать свои программы лояльности.