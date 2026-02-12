Российские войска нанесли групповой удар по энергообъектам на Украине

В Минобороны отметили, что в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также ВС РФ ударили по местам производства и хранения ударных беспилотников. Все назначенные объекты поражены. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 211 беспилотников.

