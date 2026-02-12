Роскачество обнаружило клещей и токсичные вещества в подушках популярных брендов

Роскачество провело проверку подушек 17 торговых марок и выявило массовое несоответствие заявленного состава реальному. Среди проверенных брендов — Askona, Ormatek, Good Sleep и другие, передает SHOT.

В подушках Good Sleep наполнитель оказался полностью синтетическим, хотя на упаковке указан натуральный пух. В изделиях Askona содержание гусиного пуха составило менее 1%, остальное — смесь пухового ворса и рубленых перьев. Эксперты также обнаружили повышенное количество пыли у 16 брендов, а в трех — пылевых клещей (бренды «Лёгкие сны», Dargez и AlViTek).

Дезинфекцию сырья не соблюдают 12 производителей, включая Ormatek, Togas и Belpol. Подушки некоторых брендов, таких как Trud, Sofi De Marko и Medsleep, содержат токсичные вещества.