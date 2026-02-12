Путин поручил включить изучение ИИ в стандарты высшего образования

Президент Владимир Путин поручил включить обучение технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в государственные образовательные стандарты вузов. Поручения утверждены по итогам заседания Госсовета, сообщает издание «Ведомости».

В рамках мер планируется разработка программ повышения квалификации с использованием ИИ для специалистов экономики и социальной сферы, повышение квалификации педагогов в области ИТ и ИИ, а также запуск пилотного проекта по практическому обучению школьников и студентов навыкам работы с ИТ, ИИ и информационной безопасностью.

Кроме того, правительству поручено утвердить концепцию повышения цифровой грамотности населения и внедрить обучение граждан основам информационной безопасности.

Фото: сайт Кремля.