Проезд для детей младше 17 лет призвали сделать бесплатным

С инициативой выступили в Общественной палате. Там считают, что инициатива может помочь многодетным семьям и защитить детей от высадки из общественного транспорта на мороз. Меру предлагают установить на территории всей страны.