Полицейские задержали курьера, похитившего более двух млн рублей у рязанской пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД и МВД России по Рязанскому району пресекли деятельность 18-летнего жителя Рязани, причастного к дистанционному мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

76-летняя рязанка отдала 2,470 млн рублей после звонка якобы от правоохранителя, который убедил ее задекларировать наличные, чтобы избежать их изъятия. Она передала деньги курьеру, но позже поняла, что ее обманули.

Следователи возбудили дело по статье «Мошенничество», теперь 18-летнему преступнику грозит до 10 лет лишения свободы. Он, по предварительным данным, работал в зарубежном колл-центре.