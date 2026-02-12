Почти половина россиян негативно отреагировала на блокировку Telegram — опрос

После сообщений о блокировке Telegram в сети развернулись массовые обсуждения. По данным исследовательского центра «Сидорин Лаб», пользователи оставили около 17 миллионов лайков, репостов и комментариев, а всего в соцсетях появилось порядка 184 тысяч сообщений на эту тему.

Исследователи отметили, что активнее всех реагировали мужчины в возрасте 25-39 лет, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга.

Лишь 2% пользователей поддержали блокировку.

Против неё высказались 47%, а 51% остались нейтральными. Основные жалобы касались сбоев в работе мессенджера, критики Роскомнадзора и обсуждения способов обхода ограничений. Позитивные комментарии в основном сопровождались мемами и поддержкой альтернативных платформ.