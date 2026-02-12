Павильон ВДНХ в Рязани передадут под торжественные церемонии ЗАГСа

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков сообщил о планах разместить отдел ЗАГС в одном из павильонов выставочного комплекса Рязанской ВДНХ. Заявление он сделал во время еженедельной прямой линии «Час с зампредом». Как отметил Боков, сейчас объект находится в федеральной собственности. Для реализации проекта здание планируется передать в региональную собственность. После оформления всех документов и необходимого ремонта павильон начнет принимать пары для проведения торжественных регистраций браков. По предварительным оценкам, ЗАГС на территории Торгового городка может открыться в 2026 году.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков сообщил о планах разместить отдел ЗАГС в одном из павильонов выставочного комплекса Рязанской ВДНХ. Заявление он сделал во время еженедельной прямой линии «Час с зампредом».

Как отметил Боков, сейчас объект находится в федеральной собственности. Для реализации проекта здание планируется передать в региональную собственность. После оформления всех документов и необходимого ремонта павильон начнет принимать пары для проведения торжественных регистраций браков.

По предварительным оценкам, ЗАГС на территории Торгового городка может открыться в 2026 году.