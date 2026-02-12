Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Около техникума в Анапе подросток устроил стрельбу, один человек погиб

Около техникума в Анапе подросток устроил стрельбу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел 11 февраля. Как стало известно каналу, после звуков выстрелов студентам сказали закрыться в кабинетах и заблокировать двери.

По словам учащихся, 17-летний подросток, устроивший стрельбу, учился в этом же техникуме. В день происшествия он был одет в черную рубашку и черные штаны, с собой у него было ружье с 15-ю патронами, отметили в посте.

По одной из версий, учащийся открыл огонь из-за того, что ему якобы не отдали диплом, за который он заплатил полмиллиона.

Подростка задержали. На месте работали экстренные службы.

Как сообщило ТАСС, погиб охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Двое пострадали.

Фото и видео взято из соцсетей.