Около техникума в Анапе подросток устроил стрельбу, один человек погиб

Около техникума в Анапе подросток устроил стрельбу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел 11 февраля. Как стало известно каналу, после звуков выстрелов студентам сказали закрыться в кабинетах и заблокировать двери.

По словам учащихся, 17-летний подросток, устроивший стрельбу, учился в этом же техникуме. В день происшествия он был одет в черную рубашку и черные штаны, с собой у него было ружье с 15-ю патронами, отметили в посте.

По одной из версий, учащийся открыл огонь из-за того, что ему якобы не отдали диплом, за который он заплатил полмиллиона.

Подростка задержали. На месте работали экстренные службы.

Как сообщило ТАСС, погиб охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Двое пострадали.

Фото и видео взято из соцсетей.