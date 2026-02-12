Около десяти китайских автобрендов могут уйти с рынка России

Около десяти китайских автомобильных брендов рассматривают возможность ухода с российского рынка. Об этом сообщил эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с SHOT.

По данным издания, в зоне риска находятся Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основной причиной называют рост убытков после повышения утилизационного сбора с 1 января. Для ряда моделей он вырос с 750 до 900 тыс. рублей, что привело к увеличению конечной стоимости автомобилей.

По словам Антона Шапарина, ряд компаний уже работает в минус, поэтому их возможный уход — вопрос ближайшего времени. Дополнительным фактором стала конкуренция со стороны Geely, Haval и Chery, которые заняли значительную долю рынка.