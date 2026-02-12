Названы схемы обмана россиян перед 14 февраля

Аферисты создают фейковые аккаунты в приложениях для знакомств, вступают с жертвой в диалог и предлагают отправить подарок или деньги. Пользователь получает ссылку на сайт, который выглядит легитимным, однако при вводе реквизитов карты средства списываются автоматически. Кроме того, аферисты присылают смс о доставке анонимного букета или подарка. Жертве звонит «курьер» и под предлогом подтверждения личности или оформления отчета просит продиктовать код, отправленный банком или порталом госуслуг.

Названы схемы обмана россиян перед 14 февраля. Об этом RT сообщил директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров.

Игорь Бедеров также рассказал, что в соцсетях, контекстной рекламе и рассылках появляются предложения со скидками до 70-90% на ювелирные изделия, парфюм, белье, букеты. Ссылки ведут на мошеннические сайты-однодневки.