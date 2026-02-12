Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
517
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
824
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 607
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 425
Аферисты создают фейковые аккаунты в приложениях для знакомств, вступают с жертвой в диалог и предлагают отправить подарок или деньги. Пользователь получает ссылку на сайт, который выглядит легитимным, однако при вводе реквизитов карты средства списываются автоматически. Кроме того, аферисты присылают смс о доставке анонимного букета или подарка. Жертве звонит «курьер» и под предлогом подтверждения личности или оформления отчета просит продиктовать код, отправленный банком или порталом госуслуг.

Названы схемы обмана россиян перед 14 февраля. Об этом RT сообщил директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, аферисты создают фейковые аккаунты в приложениях для знакомств, вступают с жертвой в диалог и предлагают отправить подарок или деньги. Пользователь получает ссылку на сайт, который выглядит легитимным, однако при вводе реквизитов карты средства списываются автоматически.

Кроме того, аферисты присылают смс о доставке анонимного букета или подарка. Жертве звонит «курьер» и под предлогом подтверждения личности или оформления отчета просит продиктовать код, отправленный банком или порталом госуслуг.

Игорь Бедеров также рассказал, что в соцсетях, контекстной рекламе и рассылках появляются предложения со скидками до 70-90% на ювелирные изделия, парфюм, белье, букеты. Ссылки ведут на мошеннические сайты-однодневки.