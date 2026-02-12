Названы схемы обмана россиян перед 14 февраля. Об этом RT
По его словам, аферисты создают фейковые аккаунты в приложениях для знакомств, вступают с жертвой в диалог и предлагают отправить подарок или деньги. Пользователь получает ссылку на сайт, который выглядит легитимным, однако при вводе реквизитов карты средства списываются автоматически.
Кроме того, аферисты присылают смс о доставке анонимного букета или подарка. Жертве звонит «курьер» и под предлогом подтверждения личности или оформления отчета просит продиктовать код, отправленный банком или порталом госуслуг.
Игорь Бедеров также рассказал, что в соцсетях, контекстной рекламе и рассылках появляются предложения со скидками до 70-90% на ювелирные изделия, парфюм, белье, букеты. Ссылки ведут на мошеннические сайты-однодневки.