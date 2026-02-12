На пяти улицах в Рязани отключили холодную воду
До 17:00 12 февраля холодную воду отключили на следующих улицах: 1-й Индустриальный переулок, дом № 12; Бронная, дома №№ 13, 13 корпус 1; Энгельса, дома №№ 29, 31, 35/7, 26Д (административное здание); Новая, дома №№ 92; 90А; Электрозаводская, дом № 63.
На пяти улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
До 17:00 12 февраля холодную воду отключили на следующих улицах:
- 1-й Индустриальный переулок, дом № 12;
- Бронная, дома №№ 13, 13 корпус 1;
- Энгельса, дома №№ 29, 31, 35/7, 26Д (административное здание);
- Новая, дома №№ 92; 90А;
- Электрозаводская, дом № 63.