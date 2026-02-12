На МЖД круглосуточно убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях

За сутки очищено 2,1 тыс. км ж/д путей и вывезено 112 тыс. кубометров снега. С февраля очищено 27,7 тыс. км путей и вывезено 1,4 млн кубометров снега. Работы продолжаются: задействовано около 100 единиц техники, половина — в Москве и области. Техника движется по графику, не мешая поездам. На станциях работают более 3 тыс. человек, 1,5 тыс. — на платформах, мостах и в тоннелях.