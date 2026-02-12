Рязань

Мурашко: в РФ создаются тест-системы для ранней диагностики диабета I типа
Российские ученые разрабатывают методы ранней диагностики сахарного диабета I типа. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передают РИА Новости.

«Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения», — сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова.

Он отметил, что под руководством академика наладили производство инсулинов, устройств для мониторинга глюкозы и тест-полосок.