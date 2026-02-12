Мошенники начали превращать телефоны россиян в банковские карты

Такую функцию позволяет выполнить технология NFC на смартфонах. Чтобы получить доступ к этой опции, аферисты просят жертву снять все деньги со счетов и удалить свое банковское приложение. Когда жертва поставит новое банковское приложение, предоставленное преступниками, телефон превращается в их банковскую карту. Отмечается, что если после этого человек внесет деньги через банкомат, приложив телефон, их сразу же спишут.

