Минздрав разрешил закрывать больничные дистанционно

Лечащий врач может оценивать состояние пациента и закрывать больничный дистанционно через Max. При необходимости очного осмотра врач решает провести его сам. Также возможно дистанционное закрытие больничного через мессенджер для ухода за больным, карантина или угрозы распространения опасных заболеваний.