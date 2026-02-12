Рязань
Минздрав пересмотрит рекомендации по лечению ПТСР
Минздрав России сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению посттравматического стрессового расстройства. Обновленный документ учтет практический опыт психологов, работающих с участниками военной операции и членами их семей. Об этом пишет РБК.

В ведомстве заявили, что новые подходы сформируют на основе анализа обращений ветеранов и их родственников, а также практики помощи семьям без вести пропавших.

В Минздраве также отметили, что не планируют вводить единый стандарт реабилитации участников военной операции. В министерстве пояснили, что считают это нецелесообразным «учитывая отраслевую системную работу заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Кроме того, сейчас проходит регистрацию система поддержки принятия решений «СтресСкан» — веб-приложение для выявления ранних признаков психических расстройств у ветеранов боевых действий и их семей. После получения статуса медицинского изделия сервис внедрят в систему здравоохранения, уточнили в пресс-службе.

По данным РБК, официальной статистики по числу людей с ПТСР в России нет. В 2023 году эксперт в сфере организации здравоохранения Гузель Улумбекова оценивала количество нуждающихся в лечении примерно в 150 тысяч человек, из них 100-120 тысяч — бывшие участники боевых действий.

Справка: ПТСР — тяжелое психическое состояние, которое развивается после травмирующих событий, включая боевые действия, насилие и катастрофы. Оно может сопровождаться навязчивыми воспоминаниями, кошмарами и повышенной тревожностью.