Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС

Минфин планирует запретить пенсионерам выводить деньги с программы долгосрочных сбережений (ПДС) сразу. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, передают «Известия». «Мы никогда не говорили о том, что хотим ухудшить условия для граждан участия в программе долгосрочных сбережений. Но мы говорили, что те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для именно долгосрочных сбережений», — приводит его слова «РБК».