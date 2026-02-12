Метеоролог рассказал, какая погода ждет рязанцев в выходные

Метеоролог рассказал, какая погода ждет рязанцев в выходные. Прогноз опубликовал метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие дни Рязанская область будет находиться под влиянием серии циклонов и их атмосферных фронтов.

«Грядущей ночью и завтра днем ожидаются интенсивные осадки (снег, переходящий в мокрый снег и дождь), местами метель, гололед. С пятницы по утро воскресенья осадки продолжатся, температура воздуха будет преимущественно положительной. В воскресенье дождь сменится мокрым снегом (местами с налипанием), в течение дня в воскресенье ожидается существенное понижение температуры воздуха, от +1 до -10 градусов», — отметил Степанов.

Устойчивые морозы вернутся в регион в понедельник. Метеоролог завил, что во вторник местами ожидаются «уже знакомые -15°С».

«Создадутся благоприятные условия для падения снега и сосулек с крыш и сильной гололедицы на дорогах. Будьте осторожны!» — заключил он.