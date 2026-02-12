Рязань
Метеоролог рассказал, какая погода ждет рязанцев в выходные
Устойчивые морозы вернутся в регион в понедельник. Метеоролог завил, что во вторник местами ожидаются «уже знакомые -15°С».

«Создадутся благоприятные условия для падения снега и сосулек с крыш и сильной гололедицы на дорогах. Будьте осторожны!» — заключил он.