Исследование: выпускники православных школ лучше сдают ЕГЭ

Выпускники православных школ показывают лучшие результаты на ЕГЭ по русскому и профильной математике. Средний балл превышает общероссийский. 83% поступают в светские вузы, 3% — в духовные. В 2025 году в православных учебных заведениях России обучается 36 459 человек: 30 585 очно и 5874 заочно. Среди учащихся 49,7% — мальчики, 50,3% — девочки. 40% школьников воспитываются в многодетных семьях, что составляет 13,1% от частных школ и менее 0,2% от всех.

Отмечается, что всего в стране 201 православная школа, 100 из них — в ЦФО. Исследованы 160 школ из 49 регионов, где работают 4,5 тысячи преподавателей, 18% из которых — мужчины. В православных школах на одного учителя приходится в среднем шесть учеников, в обычных — 20.