Исследование: выпускники православных школ лучше сдают ЕГЭ
Отмечается, что всего в стране 201 православная школа, 100 из них — в ЦФО. Исследованы 160 школ из 49 регионов, где работают 4,5 тысячи преподавателей, 18% из которых — мужчины. В православных школах на одного учителя приходится в среднем шесть учеников, в обычных — 20.