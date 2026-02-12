Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
517
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
824
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 607
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 425
ИИ пришлось отучать от мата после месяца общения с клиентами компании ЖКХ
Разработчикам российского голосового робота для ЖКХ пришлось переобучить ИИ после того, как он освоил нецензурную лексику. Об этом сообщил ТАСС президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — сказал он.

Викторов заявил, что голосовые роботы снижают потребность в сотрудниках кол-центров УК. Нейросети и ассистенты обрабатывают до 90% запросов, заменяя 20 человек на 2-3. 80% клиентов довольны ответами роботов, но в нетипичных ситуациях требуется вмешательство живого оператора.