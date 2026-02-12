ИИ пришлось отучать от мата после месяца общения с клиентами компании ЖКХ

«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — сказал Михаи Викторов.

Разработчикам российского голосового робота для ЖКХ пришлось переобучить ИИ после того, как он освоил нецензурную лексику. Об этом сообщил ТАСС президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

Викторов заявил, что голосовые роботы снижают потребность в сотрудниках кол-центров УК. Нейросети и ассистенты обрабатывают до 90% запросов, заменяя 20 человек на 2-3. 80% клиентов довольны ответами роботов, но в нетипичных ситуациях требуется вмешательство живого оператора.