ГАИ обратилась к рязанским водителям

12 февраля в Рязанской области будет облачно. Ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Температура воздуха днем составит −7…−2°С. Из-за изменения погодных условий в ГАИ призвали водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».