ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи

«ФАС России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи. В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа», — сообщили в ведомстве. Ведомство предупредило о мерах антимонопольного реагирования при выявлении нарушений. Ранее «Ведомости» сообщили, что «Мегафон» повысил стоимость услуг связи на 10-20% с февраля.

ФАС проверяет информацию о возможном росте тарифов на связь. Об этом сообщило издание РИА Новости.

