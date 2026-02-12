ФАС проверит причины резкого подорожания огурцов

Депутаты отметили жалобы граждан на высокую стоимость овощей, превысившую цену экзотических фруктов. Поставщики объясняют это аномально холодной зимой, увеличившей расходы на электроэнергию для выращивания огурцов. По данным Росстата, за последние два месяца цена на них выросла на 43%.

Федеральная антимонопольная служба проверит причины резкого подорожания огурцов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Лента дня».

Ранее в России фрукты и овощи за неделю подорожали на 1,7%.