Эксперты сообщили о росте интереса к устаревшим моделям iPhone в России

Эксперты заявили о росте интереса к устаревшим моделям iPhone в России. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» со ссылкой на МТС.

По итогам 2025-го больше всего интерес вырос у пользователей в возрасте от 14 до 18 лет — сразу в два раза.

Отмечается, что чаще всего россияне покупают iPhone 5S (65% от продаж ретро-смартфонов). Также в списке самых популярных старых смартфонов оказались iPhone 5, iPhone 4S и iPhone 4.

Эксперты заявили, что интерес россиян к старым смартфонам вырос из-за высокой надежности и стабильной работы гаджетов.