Эксперты назвали плюсы и минусы сна с кошками в одной постели

Минздрав сообщил о плюсах и минусах совместного сна с кошками: это может улучшить нервную систему, но есть риск кожных заболеваний. «Постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии», — рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Специалисты подчеркивают, что регулярное общение с домашними питомцами, даже во время сна, способствует укреплению иммунной системы человека, особенно у детей.