Эксперт объяснил, за какие услуги ЖКХ можно не платить

Как отметил Дмитрий Коновалов, собственник может отказаться платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без согласия. Это могут быть услуги охраны, консьержа, уборка территории или подъезда. Эксперт уточнил, что обязанность по оплате возникает только на основании решения собрания собственников. Если же оно прошло легитимно, с нужным кворумом и одобрением большинства, то платить за дополнительные услуги ЖКХ придется.

Преподаватель юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов объяснил, за какие услуги ЖКХ можно не платить. Об этом он сообщил РИА Новости.

Как отметил Дмитрий Коновалов, собственник может отказаться платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без согласия. Это могут быть услуги охраны, консьержа, уборка территории или подъезда.

Эксперт уточнил, что обязанность по оплате возникает только на основании решения собрания собственников. Если же оно прошло легитимно, с нужным кворумом и одобрением большинства, то платить за дополнительные услуги ЖКХ придется.