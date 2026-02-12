Экс-главу рязанского сельского поселения заключили под стражу

Экс-главу Полянского сельского поселения Рязанского района Жанну Ташнову заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. Жанну Ташнову подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286, части 3 статьи 285 УК РФ (превышение и злоупотребление должностными полномочиями). Заседание об избрании меры пресечения прошло 11 февраля 2026 года. Подозреваемая и защитник просили отправить ее под домашний арест. Суд отказал и заключил Жанну Ташнову под стражу на два месяца, по 8 апреля. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото взято с сайта «Единой России».