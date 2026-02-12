Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.40 12/02 14:40
Нал. EUR 91.84 / 92.36 12/02 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
517
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
824
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 607
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 425
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Денис Боков: против мессенджера МАХ развернули кампанию по дискредитации
Против мессенджера МАХ развернули масштабную кампанию по дискредитации, но это не дало эффекта. Об этом на своем публичном отчете сообщил первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков. Он напомнил, что при запуске мессенджера MAX против него была развернута масштабная кампания дискредитации с привлечением значительных ресурсов. Тем не менее, по словам Дениса Бокова, эти усилия принесли лишь ограниченный эффект. Сегодня платформой пользуются около 80 миллионов россиян.

Против мессенджера МАХ развернули масштабную кампанию по дискредитации, но это не дало эффекта. Об этом на своем публичном отчете сообщил первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков.

«Стран, обладающих цифровым суверенитетом, в мире меньше, чем стран с ядерным оружием. На сегодняшний день это всего три государства — США, Китай и Россия», — отметил Боков.

Под цифровым суверенитетом первый зампред понимает наличие собственных технологий: поисковых и платежных систем, социальных сетей, антивирусных решений, мессенджеров.

«Мессенджер — один из ключевых элементов цифрового суверенитета и вопрос национальной безопасности», — подчеркнул зампред правительства.

Он напомнил, что при запуске мессенджера MAX против него была развернута масштабная кампания дискредитации с привлечением значительных ресурсов. Тем не менее, по словам Дениса Бокова, эти усилия принесли лишь ограниченный эффект. Сегодня платформой пользуются около 80 миллионов россиян.

Среди достигнутых результатов Боков назвал снижение количества преступлений, совершаемых через мессенджеры и социальные сети, на 55% после внедрения отечественной платформы.

«Мы будем и дальше развивать этот инструмент. Уверен, что в перспективе он станет одним из лучших мессенджеров в мире», — добавил он.

Как рассказал Боков, Рязанская область находится на 4 месте по темпам внедрения мессенджера среди регионов ЦФО и на 11 — в общероссийском рейтинге.