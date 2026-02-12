Денис Боков: против мессенджера МАХ развернули кампанию по дискредитации

Против мессенджера МАХ развернули масштабную кампанию по дискредитации, но это не дало эффекта. Об этом на своем публичном отчете сообщил первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков. Он напомнил, что при запуске мессенджера MAX против него была развернута масштабная кампания дискредитации с привлечением значительных ресурсов. Тем не менее, по словам Дениса Бокова, эти усилия принесли лишь ограниченный эффект. Сегодня платформой пользуются около 80 миллионов россиян.

«Стран, обладающих цифровым суверенитетом, в мире меньше, чем стран с ядерным оружием. На сегодняшний день это всего три государства — США, Китай и Россия», — отметил Боков.

Под цифровым суверенитетом первый зампред понимает наличие собственных технологий: поисковых и платежных систем, социальных сетей, антивирусных решений, мессенджеров.

«Мессенджер — один из ключевых элементов цифрового суверенитета и вопрос национальной безопасности», — подчеркнул зампред правительства.

Среди достигнутых результатов Боков назвал снижение количества преступлений, совершаемых через мессенджеры и социальные сети, на 55% после внедрения отечественной платформы.

«Мы будем и дальше развивать этот инструмент. Уверен, что в перспективе он станет одним из лучших мессенджеров в мире», — добавил он.

Как рассказал Боков, Рязанская область находится на 4 месте по темпам внедрения мессенджера среди регионов ЦФО и на 11 — в общероссийском рейтинге.