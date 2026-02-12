Цены на социально значимые продукты снизились на 10%

«Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе снизились на 10% в сравнении с январем 2025 года», — говорится в сообщении. В январе овощи борщевого набора подешевели: капуста — на 37%, картофель — на 29%, лук — на 27%, свекла — на 23%, морковь — на 15%. Этот набор в целом подешевел на 27% в годовом выражении.

В январе цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), передают РИА Новости.

