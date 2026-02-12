Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
527
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
847
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 622
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 435
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Аналитика ВТБ: растет спрос бизнеса на делегирование полномочий в цифре

Спроса у малого и среднего бизнеса на инструменты для электронного документооборота растет. В первую очередь, это квалифицированная электронная подпись (КЭП) и машиночитаемая доверенность (МЧД). Это происходит на фоне значительного структурного сдвига в деловой среде России: уже до 70% всех деловых операций могут проводиться исключительно в электронном формате. такова аналитика ВТБ.

Ранее на банковских форумах эксперты отмечали, что цифровая трансформация перестала быть конкурентным преимуществом для бизнеса, став необходимостью. В условиях изменения требований регуляторов и контрагентов, электронный документооборот (ЭДО) и легальное делегирование полномочий становятся обязательными для работы. Принятые законы о персональных данных и о критической информационной инфраструктуре, требуют от малых компаний соблюдения тех же стандартов цифровой безопасности, что и от крупных игроков.

Накануне банк выступил с новым предложением, призванным упростить жизнь предпринимателей. Теперь клиенты могут оформить комплект, который включает сразу 10 машиночитаемых доверенностей и квалифицированную электронную подпись для представителя сроком на год. Это избавляет от необходимости визитов в разные инстанции, тем более что по статистике, владельцы бизнеса предпочитают использовать разные доверенности в зависимости от задач сотрудников.

«Переход на электронный документооборот активно продолжается. Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», — подчеркивает Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Таким образом, рынок МСБ в России проходит стресс-тест на цифровую зрелость: если раньше внедрение ЭДО было связано с желанием ускорить процессы, то сегодня оно становится ключевым условием для успешной конкуренции.