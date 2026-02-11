Рязань
ВТБ и Т1 проведут соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026

Ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026 запустили ВТБ и ИТ-холдинг. Его участники разработают и протестируют ML-решения для реальных банковских задач. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года, призовой фонд составляет 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соревнование ежегодно собирает специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению как из России, так и из стран СНГ — и дает возможность участникам проявить себя в решении практических кейсов финансового сектора. Помимо этого, проект способствует росту профсообщества и становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе.

«Data Fusion Contest — это возможность проверить, как разные подходы к машинному обучению работают на сложных прикладных бизнес-задачах. Для нас важно находить сильные решения и одновременно развивать культуру открытого обмена знаниями», — подчеркнул Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ.

«Соревнования Data Fusion Contest — это важная точка притяжения для профессионального сообщества. Мы видим, что с каждым годом растет как уровень участников, так и практическая ценность решений, разработанных в рамках турнира. Именно такие инициативы помогают ускорять внедрение технологий ИИ и формировать сильную экспертизу на рынке», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Data Fusion Contest 2026 будет включать в себя три задачи: «Страж», «Киберполка», «Герои». Участники могут представить свои решения сразу во всех направлениях или же сфокусироваться на решении какой-то одной задачи. Также состоятся онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.