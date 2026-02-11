ВС РФ ударили по энергообъектам ВСУ

ВС РФ поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 141 районе. Кроме того, за сутки средства ПВО уничтожили 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 458 БПЛА самолетного типа.

