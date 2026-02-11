Власти опровергли информацию о задержании начальницы управления мэрии Рязани
«В социальных сетях распространяются публикации и фейковые видео, содержащие ложную информацию о задержании начальника финансово-казначейского управления администрации города Рязани Светланы Финогеновой. Эти данные являются недостоверными и не имеют ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении. В горадминистрации призвали жителей быть бдительными и передавать информацию о мошеннических действиях в правоохранительные органы.
Власти опровергли информацию о задержании начальницы управления мэрии Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В социальных сетях распространяются публикации и фейковые видео, содержащие ложную информацию о задержании начальника финансово-казначейского управления администрации города Рязани Светланы Финогеновой. Эти данные являются недостоверными и не имеют ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении.
В горадминистрации призвали жителей быть бдительными и передавать информацию о мошеннических действиях в правоохранительные органы.