Власти опровергли информацию о задержании начальницы управления мэрии Рязани

«В социальных сетях распространяются публикации и фейковые видео, содержащие ложную информацию о задержании начальника финансово-казначейского управления администрации города Рязани Светланы Финогеновой. Эти данные являются недостоверными и не имеют ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении. В горадминистрации призвали жителей быть бдительными и передавать информацию о мошеннических действиях в правоохранительные органы.

Власти опровергли информацию о задержании начальницы управления мэрии Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

