В возрасте 77 лет ушел из жизни актер Владимир Рулла

Он окончил Щепкинское училище в 1971 году. Свою карьеру в театре начал в Кировском ТЮЗе, а в 1981 году перешел в Центральный детский театр. За свою карьеру он воплотил более тридцати персонажей. Среди них — Певун в «Приключениях Тома Сойера», Жак в «Жаннете», Тарталья из «Зелёной птички», доктор Чилтон из «Поллианны» и Раздватрис из «Трех толстяков».

Скончался российский актер Владимир Рулла — ему было 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).