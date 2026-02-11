В Скопине активисты оставили на сугробах призывы убрать снег

В Скопине на снежных валах у перекрестков появились надписи с призывом убрать снег из опасных зон. Об этом сообщили местные жители в паблике «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

В Скопине на снежных валах у перекрестков появились надписи с призывом убрать снег из опасных зон. Об этом сообщили местные жители в паблике «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

По словам авторов сообщений, сугробы на пересечениях дорог ограничивают обзор и создают аварийные ситуации. Всего в городе насчитали около 20 таких надписей. Инициаторы акции связали ее с недовольством работой коммунальных служб.

Жители также указали, что ранее сотрудники скорой помощи просили привлечь внимание к проблеме, так как снежные валы на перекрестках мешают проезду и увеличивают время в пути. В публикации говорится, что обращения в адрес администрации округа пока не дали результата.