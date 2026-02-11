В Рязанской области задержали мужчину, укравшего бензопилу из кафе

Работник заведения обратился в полицию, когда утром обнаружил, что инструмент пропал из котельной. Выяснили, что дверь в котельную часто оставляют открытой, чтобы удобнее было постоянно туда заходить. Это навело их на мысль, что к краже может быть причастен кто-то из сотрудников кафе, но ничего не выяснили. Затем полицейские подумали о бывших сотрудниках, и руководство кафе вспомнило о юноше, который уволился несколько месяцев назад. Оказалось, что утром он пытался продать бензопилу по низкой цене. Полицейские быстро его нашли и задержали. Выяснилось, что 32-летний мужчина, не найдя постоянной работы, решил украсть инструмент, чтобы расплатиться с долгами. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Спас-Клепиках полицейские раскрыли кражу бензопилы из кафе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работник заведения обратился в полицию, когда утром обнаружил, что инструмент пропал из котельной, которая не была заперта.

Оперативники начали расследование и выяснили, что дверь в котельную часто оставляют открытой, чтобы удобнее было постоянно туда заходить. Это навело их на мысль, что к краже может быть причастен кто-то из сотрудников кафе. Однако, проверив работников, они не нашли улик.

Затем полицейские подумали о бывших сотрудниках, и руководство кафе вспомнило о юноше, который уволился несколько месяцев назад. Оказалось, что утром он пытался продать бензопилу по низкой цене. Полицейские быстро его нашли и задержали.

Выяснилось, что 32-летний мужчина, не найдя постоянной работы, решил украсть инструмент, чтобы расплатиться с долгами.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 5 лет лишения свободы.