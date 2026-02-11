В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Рязанской области во время рейдовых мероприятий выявили трех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Еще два автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. Кроме того, одного водителя поймали на повторном управлении транспортом в нетрезвом виде.

Всего за время проверки инспекторы зафиксировали 323 нарушения правил дорожного движения.