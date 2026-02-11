В Рязанской области вынесли приговор фигуранту по делу о краже нефтепродуктов

В Рязанской области Клепиковский райсуд вынес приговор жителю Московской области за хищения нефтепродуктов. Об этом сообщили в АО «Транснефть — Верхняя Волга».

В июле и сентябре 2023 года на магистральном нефтепроводе в Рязанской области обнаружили две несанкционированные врезки с отводами протяженностью 791 и 2800 метров.

В октябре 2024 года двух обвиняемых по делу приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третьего фигуранта, скрывшегося от следствия, задержали в октябре 2025 года. Его вина доказана.

6 февраля 2026 года мужчину осудили по пункту «б» части 4 статьи 158, пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Виновному назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Приговор вступит в законную силу после 21 февраля 2026 года.