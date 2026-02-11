В Рязани возобновили движения троллейбусов № 3 и № 9

Об этом сообщила администрация города. Наледь на проезжей части, вызванная засором коллектора, устранена. Теперь на улице Островского вновь открыто регулярное движение троллейбусов маршрутов № 3 и № 9.