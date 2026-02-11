В Рязани протекла труба ливневки, квартиры жителей заливает уже неделю

Рязанцы пожаловались на протечки ливневой канализации, из-за которых затапливает квартиры в доме № 61 на Московском шоссе. О проблеме РЗН. Инфо рассказал читатель. По словам собственника квартиры на девятом этаже, в многоквартирном доме в четверг, 5 февраля, произошла протечка ливневой канализации, после чего приехала аварийная служба и зафиксировала обращение.

По словам собственника квартиры на девятом этаже, в многоквартирном доме в четверг, 5 февраля, произошла протечка ливневой канализации, после чего приехала аварийная служба и зафиксировала обращение. На следующий день пришел слесарь.

«Слесарь решил, что труба замерзла, откопал слив на первом этаже, отогрел, вылилось какое-то количество воды. Сказал, что скоро все закончится, но в итоге ничего не закончилось. В субботу он опять приходил, отогревал трубу на техническом этаже и проливал сверху кипятком, что тоже не помогло», — рассказал рязанец.

Кроме того, собственник объяснил, что вода протекает по пожарной лестнице и затапливает не только его квартиру, но и соседние. При этом жители обеспокоены состоянием электрических щитков — на них попала вода из-за протечки. Рязанцы боятся, что это может привести к замыканию и пожару.

В воскресенье, 8 февраля, рязанец вновь обратился в управляющую компанию, но проблема не решилась. Позже затопление квартиры прекратилось. По словам жителя, это произошло из-за замерзания трубы канализации, она покрылась льдом над пожарной лестницей. После этого началась протечка у соседей, с другой стороны дома. Дом одноподъездный. Вероятно, из-за того, что труба в техпомещении общая и она, судя по фото, которые прислал рязанец в редакцию, промерзла вся, одну часть трубы «отогрели», и вода хлынула в другую квартиру.

«В понедельник я написал электронное письмо в администрацию управляющей компании — ООО „РГО“, во вторник мое письмо рассмотрели и, по словам представителя УК, приезжали люди, которые опять отогревали и проливали ливневую канализацию», — объяснил рязанец.

По его словам, затопление не прекратилось. Собственник уточнил, что после проведения работ ситуация ухудшилась: пол в ванной залило, на натяжном потолке образовался шар из воды, вода в одной из комнат начала вытекать из-под встроенного шкафа-купе на ламинат. Кроме того, приходится выносить технику и переставлять в те месте, где пока отсутствует влажность.

«Впервые я обратился в аварийную службу вечером 5 февраля, сегодня уже 11 число, а вода все течет, скоро неделя будет. Присутствует угроза не только материальным ценностям, но и жизни, здоровью. Возможны замыкания электропроводки, пожар, образование плесени, деформация стен или плит, если вода протекает и замерзает. Крыша в нашем доме новая, а ливневые коммуникации, которые расположены на техническом этаже, в плачевном состоянии», — заявил рязанец.

Журналист РЗН. Инфо в среду, 11 февраля, пыталась позвонить в управляющую компанию. Однако номер администрации организации постоянно был «занят».

По данным из открытых источников, дом построен в 1969 году. Общий износ здания составляет 40%.