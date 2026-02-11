В Рязани прорвало трубу в доме, жильцы больше суток остаются без воды и света

Жильцы многоквартирного дома № 9 на улице Космонавтов в Приокском районе уже больше суток остаются без воды и света после коммунальной аварии. По словам рязанки, которая обратилась в редакцию РЗН. инфо с проблемой, 10 февраля около часа дня в доме произошел прорыв трубы, в результате которого подъезд оказался залит водой. Как рассказала читательница, попытки дозвониться в аварийную службу и приемную директора управляющей организации не увенчались успехом — линии оставались занятыми около часа.

Спустя полтора часа после сообщения о прорыве прибыли сантехники и перекрыли воду. Однако специалисты по электрике, необходимые для восстановления подачи света в затопленном подъезде, приехали лишь через пять-шесть часов, отметила собеседница.

«Дом залит, стоит без электричества и воды. А ведь здесь живут дети и пожилые люди. Имущество повреждено у многих жильцов. Если бы приехали раньше, последствия были бы не такими серьезными», — написала рязанка.