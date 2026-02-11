В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария с участием большегруза и легковушки случилась 11 февраля на дороге в сторону поселка Ворошиловка, около остановки «Завод Красное Знамя». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
