В Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием большегруза и легковушки случилась 11 февраля на дороге в сторону поселка Ворошиловка, около остановки «Завод Красное Знамя». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.