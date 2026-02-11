В Рязани нашли «предприятие-призрак»

В обороте находилась стеклоомывающая жидкость «BLIK» с превышением метанола. Изготовителем указано ООО «Фортуна», которое якобы находится на проезде Грибоедова, дом № 4, кв. 7, в Рязани. Однако специалисты установили, что производство там не ведется. ООО «Фортуна» с таким же юридическим адресом ликвидировали и исключили из реестра ЕГРЮЛ от 24 октября 2025 года. «Таким образом, указанный изготовитель является „предприятием-призраком“, производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, с превышением содержания метанола, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан», — заключили в Роспотребнадзоре.

