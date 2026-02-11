В Рязани медики спасли четырехлетнего мальчика с острым ларингитом

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по региону. Как отмечается в посте, у ребенка поднялась температура, затем появился сухой кашель и одышка с хрипами. Мать малыша, обеспокоенная состоянием сына, вызвала медиков. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи провела необходимые процедуры, включая инъекции и ингаляцию. Состояние ребенка постепенно улучшилось. Мать пациента выразила благодарность медикам за профессионализм и доброжелательное отношение.

В Рязани бригада скорой помощи спасла четырехлетнего мальчика с острым ларингитом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по региону.

Как отмечается в посте, у ребенка поднялась температура, затем появился сухой кашель и одышка с хрипами. Мать малыша, обеспокоенная состоянием сына, вызвала медиков.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи провела необходимые процедуры, включая инъекции и ингаляцию. Состояние ребенка постепенно улучшилось.

Мать пациента выразила благодарность медикам за профессионализм и доброжелательное отношение.