КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
391
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 312
В Рязани еще несколько улиц останутся без воды 11 февраля
В Рязани еще несколько улиц останутся без воды 11 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00 по адресам:

  • Колхозная (п. Семчино) 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53лит. А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 120, 122, 126; частный сектор.
  • Свободы (п. Семчино) 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 139, 140; частный сектор.
  • Советская (п. Семчино) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 корп.1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133;частный сектор.
  • Школьная (п. Семчино) 1, 1 корп.1, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 2 корп.3, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4 В, 4 г, 5, 5б, 5 г, 6, 6а, 6б, 7, 7 корп.2, 7 В, 7 г, 7д, 8, 8б, 8 В, 8 г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 частный сектор.

Отключение ХВС c 10:30 до 17:00 по адресам:

  • 1-й Аллейный проезд 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 40; частный сектор.

  • 2-й Аллейный проезд 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 41, 43, 45; частный сектор.

  • Восточная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;частный сектор.

  • Дягилевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;частный сектор.

  • Крайняя 5, 11;частный сектор.

  • Овражная 2, 4, 6, 9, 62, 66/18, 68, 70/17, 72/18;частный сектор.

  • Ясеневая 1, 7, 12 частный сектор.

  • 1- й Крайний пр-д, 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,20,23 частный сектор.

  • 2-й Крайний проезд, 1,3,4,5,6,7,11,13 частный сектор.

С10:00 до 17:00 по адресам:

  • Связи (Дядьково) 14, 16, 18.