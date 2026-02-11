В Рязани еще несколько улиц останутся без воды 11 февраля

Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00 по адресам:

Колхозная (п. Семчино) 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53лит. А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 120, 122, 126; частный сектор.

Свободы (п. Семчино) 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 139, 140; частный сектор.

Советская (п. Семчино) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 корп.1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133;частный сектор.

Школьная (п. Семчино) 1, 1 корп.1, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 2 корп.3, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4 В, 4 г, 5, 5б, 5 г, 6, 6а, 6б, 7, 7 корп.2, 7 В, 7 г, 7д, 8, 8б, 8 В, 8 г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 частный сектор.

Отключение ХВС c 10:30 до 17:00 по адресам:

1-й Аллейный проезд 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 40; частный сектор.

2-й Аллейный проезд 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 41, 43, 45; частный сектор.

Восточная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;частный сектор.

Дягилевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;частный сектор.

Крайняя 5, 11;частный сектор.

Овражная 2, 4, 6, 9, 62, 66/18, 68, 70/17, 72/18;частный сектор.

Ясеневая 1, 7, 12 частный сектор.

1- й Крайний пр-д, 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,20,23 частный сектор.

2-й Крайний проезд, 1,3,4,5,6,7,11,13 частный сектор.

С10:00 до 17:00 по адресам: