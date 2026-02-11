В России предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ

В России предложили ввести единое пособие для беременных женщин в размере прожиточного минимума. С таким заявлением выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Рыбальченко подчеркнул, что новое пособие должно быть универсальным и предоставляться всем беременным женщинам, независимо от их дохода. По его мнению, такая мера значительно упростит процесс получения финансовой помощи, избавив женщин от необходимости собирать множество справок для оформления выплат.

